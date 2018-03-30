Женские проблемы не очень знакомы мужчинам, а мужские особенности не очень-то укладываются в голове у барышень.

Каждый человек видит мир со своей колокольни, и с этим трудно поспорить. Ну не может один человек познать на себе опыт всего человечества. Женские проблемы не очень знакомы мужчинам, а мужские особенности не очень-то укладываются в голове у барышень. Это может касаться даже дизайна и архитектуры. Предлагаем вам посмотреть подборку смешных фотографий о том, что бывает, когда туалет в доме проектирует жена.