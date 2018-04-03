Мода - страшная сила, а люди слепо верящие, что у них идеальный вкус, ещё страшнее!

Мода - страшная сила, а люди слепо верящие, что у них идеальный вкус, ещё страшнее! В каждом городе найдётся не один десяток чудаков разгуливающих по улицам в странных, нелепых и просто смешных нарядах, при этом делая вид, что так и надо и все окружающие, которые смотрят на них с крайне удивленным, а иногда и с ошарашенным видом просто не разбираются в высокой моде. Предлагаем вам взглянуть на горе-модников из разных уголков мира.