Не все додумаются, как творить такие шедевры.
А ведь некоторые умеют починить как следует! Нестандартные решения проблем, пришедшие в голову настоящим «гениям».
А ведь некоторые умеют починить как следует! Нестандартные решения проблем, пришедшие в голову настоящим «гениям».
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