Как в современном обществе люди зависимы от гаджетов.
Отрицать то, что наше общество стало зависимым от гаджетов, нет никакого смысла, ведь тому есть масса подтверждений.
Отрицать то, что наше общество стало зависимым от гаджетов, нет никакого смысла, ведь тому есть масса подтверждений.
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