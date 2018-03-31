Смех до слез: робот София отказала Уиллу Смиту (Видео)

Видео со свидания Софии и Вилла было опубликовано на странице актера в YouTube. Видео-ролик мгновенно стал популярным среди интернет-пользователей. За сутки он набрал более миллиона просмотров. Стоит отметить, что свидание проходило на Каймановых Остравах в отеле с видом на Карибское море. Сначала София отказалась от бокала вина, который ей предлагал известный актер. Затем Смит рассказал роботу анекдот, однако София сказала, что шутки ее не интересуют, ведь "это иррациональное человеческое поведение". Также актер предположил, что роботу может нравиться музыка в стиле "хэви металл", но София на это не ответила ничего. София скептически отнеслась к попыткам флирта со стороны Смита. Она добавила, что знает о фильме "Я, робот", в котором актер сыграл полицейского, которому пришлось драться с армией роботов. Во время беседы Смит также пытался заигрывать с роботом, открыто флиртовал и даже попробывал поцеловать Софию. Однако он получил отказ со словами "нам лучше остаться друзьями". Кто такая София? Это человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она была спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также для работы с ними. С созданием нового современного робота происходит переосмысление традиционного восприятия о том, каким должен быть робот. С Софией проводилось множество встреч по всему миру. В октябре 2017 она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом в истории, получивший гражданство любой страны. Также на презентации в 2016 году Дэвид Хэнсон – основатель компании Hanson Robotics – спросил работа, собирается ли она уничтожить всех людей. София ответила утвердительно. Через год один из журналистов повторил вопрос. "Не истреблю, если ты будешь добр ко мне", – ответила она.