На улицах можно встретить безумных модников, которые то и дело шокируют своим внешним видом бабулек, сидящих у подъезда.
На улицах можно встретить безумных модников, которые то и дело шокируют своим внешним видом бабулек, сидящих у подъезда.
На улицах можно встретить безумных модников, которые то и дело шокируют своим внешним видом бабулек, сидящих у подъезда.
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