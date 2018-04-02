Смешные лица фигуристов во время выступлений.

Мы уверены, что спортсмены в фигурном катании невероятно талантливые, грациозные и работящие ребята, на выступления которых собирается огромное количество преданных и восторженных фанатов. Однако даже в таком серьезном виде спорта, как фигурное катание, можно найти минутку для смеха. Мы говорим о том, как выглядят лица фигуристов во время выступлений. Ни в коем случае не принижая трудную работу и преданность спорту, вы сами поймете, что, глядя на эти фотографии, невозможно не улыбнуться.