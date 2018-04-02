Как правило, дома с детишками сидит мама, но подавляющее большинство малышей с удовольствием остаются дома с папой.

Как правило, дома с детишками сидит мама, но подавляющее большинство малышей с удовольствием остаются дома с папой. И на это есть причина – рамки дозволенного сразу расширяются. Ведь именно папы порой становятся инициаторами самых смешных, а порой и откровенно нелепых моментов, а потому играть с папой куда веселее, чем с мамой, у которой всё по правилам. И хотя последствия такого времяпровождения могут быть разными, но эмоций они вызывают хоть отбавляй.