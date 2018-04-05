Смешные прически от креативных парикмахеров, которые вас развеселят.
Эти люди решили сделать себе не совсем обычные прически. Далеко не каждый решится сделать у себя на голове нечто похожее. Результаты превзошли все их ожидания!
Эти люди решили сделать себе не совсем обычные прически. Далеко не каждый решится сделать у себя на голове нечто похожее. Результаты превзошли все их ожидания!
|
Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи
Горячие парни с шикарными длинными волосами (Фото)
Вы будете смеяться: забавные комиксы, которые не дадут вам скучать
Фотограф снимает близнецов, чтобы показать их различия (Фото)
Замечательные портреты о том, что носить очки это круто (Фото)
Художник создает уникальные картины на кофейной пенке (Фото)
Смех до слез: смешные снимки людей, которые просто хотели сфотографировать зеркало
Тогда и сейчас: как изменился наш мир за 100 лет (Фото)
Улыбка до ушей: демотиваторы, которые поднимут ваше настроение на новый уровень
Бойфренд Бритни Спирс нарушил традицию Instagram и признался певице в любви
Улыбка до ушей: то, чувство, когда тебе очень везет
63-летняя преподавательница из Нью-Йорка стала звездой интернета (Фото)
Смех да и только: забавные мужчины, которых уговорили пойти в магазин
Травы, которые помогут похудеть к лету
Самая красивая ведущая, которую вы когда-либо видели (Фото)
Смех да и только: забавные снимки, которые не стоить размещать в свадебном альбоме
Смех до слез: пародии на звезд в Instagram, которые взорвали интернет
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
Фрукты, которые снижают уровень холестерина
Креативные домики из стекла на шведском острове (Фото)
Завораживающие снимки, после просмотра которых вам захочется в Черногорию (Фото)
Яркие и модные персонажи на улицах Токио (Фото)
Парень создал для своей девушки необычное зеркало (Фото)
Девушка полностью изменила свою внешность, чтобы стать похожей на куклу (Фото)
Как выглядит самый дорогой особняк в США стоимостью 159 млн долларов (Фото)