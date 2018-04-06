Дуракам закон не писан, а если писан, то не читан.
Всем этим людям совершенно плевать на то, что о них подумают окружающие, а потому они выглядят так, как сами того хотят, и ведут себя так, как им вздумается.
Всем этим людям совершенно плевать на то, что о них подумают окружающие, а потому они выглядят так, как сами того хотят, и ведут себя так, как им вздумается.
|
Смех да и только: забавные решения смекалистых людей
Названы 6 причин отказаться от молока
Уморительные снимки, на которых пошло что-то не так
Курьезные снимки, доказывающие, что современные люди зависят от гаджетов
Злата Огневич и Мария Яремчук на открытии Гранд-Готеля
Улыбка до ушей: забавные собаки, которые более всего на свете любят автомобильные трипы
Артефакты, доказывающие существование развитых древних цивилизаций
Смех до упаду: милые животные и их забавные эмоции
Народные средства для оздоровления почек
Популярные страны, которые успешно сменили свое название (Фото)
Мужчина создает крутые свадебные наряды для кукол из туалетной бумаги (Фото)
Самые милые существа: эти маленькие ослики растопят даже ледяное сердце (Фото)
Когда в душе весна: стильные бабушки, которым позавидует любая 20-летняя (Фото)
Запах тела: сигналы, которые могут указывать на проблемы со здоровьем
Полезные советы для здоровья сердца
Райские места: самые красивые пляжи со всего мира (Фото)
Обнаружен смертельно опасный эффект кофе
Улыбка до ушей: веселые анекдоты 6 апреля
Милые поделки на Пасху своими руками (Фото)
Смех до слез: девушки и женщины, которые не смогли вовремя остановиться
Дикий смех: неудачные дизайнерские работы и строительные провалы
Позитивные животные, которые везде за вами следят
Маленький и уютный домик в горах (Фото)
У вас будет истерический смех: курьезные шедевры от забавных мастеров
Современный дом с уникальным экстерьером (Фото)