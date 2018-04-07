Уморительные фотодоказательства того, что некоторым дамам лучше не доверять свое авто.

Уморительные фотодоказательства того, что некоторым дамам лучше не доверять свое авто. Вот все говорят, "женщина за рулем, как обезьяна с гранатой". Конечно, это не про всех представительниц прекрасного пола. Но мы решили проверить, так ли это на самом деле и порыскали в интернете доказательства. Мы сделали это не для того, чтобы обидеть, а ради юмора, ведь порой ситуации действительно очень нелепы. В общем, судите сами.