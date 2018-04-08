Интересный и забавный фотопроект о собаках и их характере.

Интересный и забавный фотопроект о собаках и их характере. Эльке Фогельсанг (Elke Vogelsang) - коммерческий фотограф из Германии. После трудного периода она решила менять жизнь к лучшему и стать профессиональным фотографом. Помимо этого, Эльке абсолютно влюблена в собак. И, как фотограф, специализирующийся на съемке собак, она успешно совместила приятное с полезным. Как говорит сама девушка, "мечта стала явью". Эльке никогда не перестает удивляться уникальности каждой собаки. У всех свой характер, причуды, особенности. В серии фотографий Dogsonality ("Собачий характер") она постаралась изобразить эту индивидуальность.