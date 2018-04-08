Наши люди так любят праздновать, что иногда все это перерастает в дикую дикость и непонятно что.

Наши люди так любят праздновать, что иногда все это перерастает в дикую дикость и непонятно что. Пасхальная лихорадка захватила весь мир. Кто-то активно скупает продукты для праздничного стола, кто-то делает порядки, кто-то покупает новую одежду для похода в церковь, а кто-то просто лажает и смешит всю сеть своими пасхальными фото. Порция смеха и радости для вас! В этих забавных фото каждый может узнать себя, хотя и не признается никому.