Что бы учителя ни делали, дети все равно воспринимают их как не совсем обычных людей.

Что бы учителя ни делали, дети все равно воспринимают их как не совсем обычных людей: эти существа живут в школе, никогда не отдыхают и не ходят на концерты. При этом, стоит преподавателю уехать в отпуск на край земли, ему обязательно встретится один из учеников и воскликнет: «А что вы тут делаете?!» Ирландский учитель начальных классов выразил свои наблюдения в серии комиксов When it’s Hometime («Когда уже домой»), а пользователь Pikabu под ником angry.teacher перевел их на русский язык.