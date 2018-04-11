Авиапассажиры, которые умеют рассмешить окружающих или наоборот позлить.
Есть категория людей, которые могут испортить впечатление от полёта не только у новичков, но и у бывалых авиапутешественников.
Есть категория людей, которые могут испортить впечатление от полёта не только у новичков, но и у бывалых авиапутешественников.
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