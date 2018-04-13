Прикольный проект 6emeia, который вас очень рассмешит.

Дуэт двух бразильских художников из небольшого городка Барра-Фунда, расположенного недалеко от Сан-Паулу, заставляет улыбнуться не только местных жителей но, надеемся и вас. Идея проста и гениальна одновременно. Проект 6emeia составляют, как мы уже сказали, два художника: Андерсон Аугусто (Anderson Augusto) aka Sao и Леонардо Делафуенте (Leonardo Delafuente) aka Delafuente. Естественно, главной задачей создания дуэта является добавление в повседневную жизнь забавных и позитивных ноток. Художники стараются придать новый образ привычным городским элементам: ливневым стокам, канализационным люкам, фонарным столбам и многим другим атрибутам города. Насколько проект вышел интересным и успешным – судите сами.