Смешные люди, которым комфорт важнее всего.
Мы живем в мире, полном стресса. Поэтому иногда очень важно уделять внимание собственному комфорту, чтобы не перегореть.
Мы живем в мире, полном стресса. Поэтому иногда очень важно уделять внимание собственному комфорту, чтобы не перегореть.
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