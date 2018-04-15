Глядя на эти снимки, начинаешь сомневаться в адекватности некоторых американцев.

Отправляясь в магазин за покупками многие наряжаются, как на праздник, в то время как другие не видят ничего предосудительного в том, чтобы пройтись до ближайшего супермаркета в халате и тапочках. Но не те и не другие даже в подмётки не годятся безумным американским модникам, которые для похода в магазин выбирают самые сумасшедшие и нелепые наряды из всех, которые только могут быть. Глядя на эти снимки, начинаешь сомневаться в адекватности некоторых американцев.