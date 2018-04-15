Прикольные фото из Канады, которые вам дико рассмешат.
Подборка интересных, забавных, удивительных, а местами немного странных, снимков из Канады.
Подборка интересных, забавных, удивительных, а местами немного странных, снимков из Канады.
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