Эти комиксы поднимут настроение даже самому печальному.

Ежедневные 15-ти минутные порции смеха позволяют увеличить продолжительность жизни на целых восемь лет. Вы замечали, что веселые и улыбчивые люди гораздо реже болеют и легко выздоравливают? Смех, подобно закаливанию организма, тренирует всю иммунную систему. Поэтому люди, которые любят посмеяться, выглядят намного моложе своих одногодок. Но на этом положительные качества смехотерапии не заканчиваются. С помощью смеха можно уменьшить боль, которая возникла на любом участке тела. Поэтому вместо обезболивающего средства лучше посмейтесь на здоровье. Смех также поможет пожилым людям, и не только, уменьшить давление. Для того чтобы вдоволь насмеяться, попросите родных или друзей рассказать Вам смешной анекдот, просмотрите веселую комедию или прикольные картинки на нашем сайте.