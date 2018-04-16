Позитивные высокие люди не огорчаются из-за таких мелочных проблем.
В этом мире все придумано для людей среднего роста. Высоким людям постоянно приходится нагибаться, приседать и подстраиваться.
В этом мире все придумано для людей среднего роста. Высоким людям постоянно приходится нагибаться, приседать и подстраиваться.
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