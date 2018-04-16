Забавные люди, которые умеют отдыхать дешево и хорошо.
Если вам всё ещё жарко, то стоит уже подумать над сооружение бассейна из подручных средств если у вас, конечно, нет нормального бассейна.
Если вам всё ещё жарко, то стоит уже подумать над сооружение бассейна из подручных средств если у вас, конечно, нет нормального бассейна.
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