https://telegraf.com.ua/files/2018/04/eti-lyudi-ne-slyshali-o-texnike-bezopasnosti-82-150x90.jpg Курьезы https://telegraf.com.ua/kurezy/4013164-smeh-do-upadu-eti-lyudi-ne-slyishali-o-tehnike-bezopasnosti.html
Смех до упаду: эти люди не слышали о технике безопасности
Смотрите фото (40)
19:27 Сегодня Телеграф
Фото:zefirka.net
Люди на этих фото явно родились в рубашке.
Подборка фотографий очень смелых, или очень глупых людей, которые понятия не имеют о том, что такое техника безопасности и для чего она вообще нужна. Иначе бы они не рисковали своими жизнями и здоровьем.
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