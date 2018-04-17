Результат работы фотографов любителей, которые стараются сделать незабываемую панораму, впечатляет.
Зачем ходить в Кунсткамеру, когда можно начать делать панорамные снимки и радоваться своим неудачам.
Зачем ходить в Кунсткамеру, когда можно начать делать панорамные снимки и радоваться своим неудачам.
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