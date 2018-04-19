Ироничная подборка картинок, которая покажет, какой это труд - быть мамой.

Ироничная подборка картинок, которая покажет, какой это труд - быть мамой. Некоторые люди утверждают, что самая сложная и ответственная работа в мире — это работа президента. Французский иллюстратор Натали Джомар категорически не согласна с этим заявлением. Она искренне считает, что нет ничего более сложного, чем воспитание ребенка. Так и родилась идея создать эти игривые и по-настоящему честные иллюстрации, которые в юмористической форме показывают, с чем на самом деле сталкиваются все мамочки мира. В этом вы сами можете убедиться, посмотрев ироничные работы Натали.