Зависимость от гаджетов в современном обществе
Отрицать то, что наше общество стало зависимым от гаджетов, нет никакого смысла, ведь тому есть масса подтверждений.
Отрицать то, что наше общество стало зависимым от гаджетов, нет никакого смысла, ведь тому есть масса подтверждений.
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