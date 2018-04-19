Забавные снимки собак, которым все равно, куда бежать (или нырять) за мячиком.

Забавные снимки собак, которым все равно, куда бежать (или нырять) за мячиком. Без сомнения, собаки знают толк в веселье, а самое забавное – это играть в воде. Фотограф Сет Кастил мастерски запечатлел собак, ныряющих за мячом в воду. Никогда людям не быть такими же милыми и жизнерадостными, или веселиться так же, как эти собаки под водой. Их эмоциям просто нет предела — такое оживление и радость! Наверное, быть собакой невероятно весело.