Подборка снимков с самыми безвкусными и кричащими нарядами знаменитостей, за которые становится стыдно.

Подборка снимков с самыми безвкусными и кричащими нарядами знаменитостей, за которые становится стыдно. ХХI век свалился нам как снег на голову! Технический прогресс и апокалиптический настрой сделали свое дело. На смену лихим 90-м пришли переломные 2000-е... И этот факт не мог не отразиться на сценических костюмах звезд! Как люди, а тем более такие известные, носили все это?! Кажется, эти звезды решили, что для того, чтобы поразить всех вокруг, нужно надеть всё блестящее и сразу. Не повторяй подобного.