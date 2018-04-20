Смешная подборка приколов работников зоопарка.
Они делают фотопародии на животных! Работники зоопарка в США вызвались доказать, что смотрители со временем становятся удивительно похожими на животных, и креативно скопировали фото своих подопечных.
Они делают фотопародии на животных! Работники зоопарка в США вызвались доказать, что смотрители со временем становятся удивительно похожими на животных, и креативно скопировали фото своих подопечных.
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