Фотограф-любитель Павел Кадыж (Pawel Kadysz) принялся за реализацию фотопроекта "365 дней" о повседневной жизни Дарта Вейдера.

Фотограф-любитель Павел Кадыж (Pawel Kadysz) принялся за реализацию фотопроекта "365 дней" о повседневной жизни Дарта Вейдера. Кадыж изображает Темного лорда ситхов в роли самого обычного человека, занятого повседневной суетой. Что касается оборудования, Павел использует беззеркальный фотоаппарат Olympus OM-D E-M5 Mark I, несколько объективов M.ZUIKO и недорогой любительский стробоскоп. Все представленные ниже фотографии – автопортреты.