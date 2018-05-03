Нет труднее работы, чем быть мамой.

Нет труднее работы, чем быть мамой. Ваше тело претерпевает суровые трансформации, а возможность спокойного похода в туалет превращается в несбыточную мечту. Это и многое другое в своих иллюстрациях изображает французская художница Натали Жомар (Nathalie Jomard). Это рисунки настолько же смешны насколько и правдивы, в эти ситуации попадают все женщины, переживающие радости материнства. Если вы думаете, что мамой быть просто, то после просмотра иллюстраций Натали вы измените своё мнение. Хотя это довольно забавно.