Собаки — лучшие животные на планете.

Собаки — лучшие животные на планете. И сейчас мы не преувеличиваем. Они добрые, преданные, любящие, и все эти положительные качества с лихвой перекрывают все какашки и погрызенную мебель. Тем не менее собаки не идельны и это даже хорошо, потому как иногда благодаря своей неподражаемой глупости они попадают просто в безумно смешные ситуации. Какими бы они не были и что бы они не творили, мы всё равно их любим. Ну а как иначе, они же ведь наши бубусики.. И 20 уморительно нелепых бубусиков ждут вас далее!