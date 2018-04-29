30 безумных фотографий русских свадеб, которые так плохи, что даже смешно.

Мы считаем, что будет справедливым сказать, что в Украине немного искажённое представление о традиционных свадебных фотографиях. Если в западном мире на свадебных фотографиях пытаются продемонстрировать романтику, красоту и пристальные взгляды влюблённых друг на друга, то русские пары предпочитают, чтобы в их свадебных фотографиях присутствовал юмор и всякое буземие. И, как вы можете увидеть, молодожёны иногда придумывают причудливые, творческие и веселые темы для фотографий, которые никогда не будут забыты!