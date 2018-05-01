Семейная пара из Норвегии рисует комиксы о своей жизни, и эти ситуации знакомы каждому.

Strekinstinkt — семейная пара из Норвегии, которая занимается совместным созданием комиксов под названием "4АМ". По словам Мейси и Энди, их работы основаны на реальном опыте совместной жизни, однако, как они признаются, некоторые моменты немного приукрашены. И муж, и жена смотрят на мир с поистине детской радостью и наивностью, поэтому с ними часто происходят курьёзные ситуации, которые они и используют в качестве сюжета для своих рисунков. Получается чертовски жизненно!