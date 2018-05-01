Подборка смешных снимков с памятниками, которые подарят вам позитив.
Веселые туристы и местные жители на фоне памятников и статуй. Креативность помогла им использовать статуи для того чтобы сделать по-настоящему яркое и запоминающееся фото.
Веселые туристы и местные жители на фоне памятников и статуй. Креативность помогла им использовать статуи для того чтобы сделать по-настоящему яркое и запоминающееся фото.
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