Снимки с женским маникюром, на которые без слез и боли не взглянешь.

Снимки с женским маникюром, на которые без слез и боли не взглянешь. Каждая уважающая себя женщина следит за своими ногтями, поэтому ходить в маникюрные салоны нынче не роскошь, а почти обязанность. Другое дело, что некоторым хочется выделиться и сделать "что-то необычное", "не такое, как у всех", и "чтобы ну вообще". И тогда получается то, что представлено дальше. Посмотрите на эти безумные идеи. Вы бы хотели себе такой маникюр? Или останетесь в границах разумного?