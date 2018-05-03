Теперь у него на 20 тыс. подписчиков больше, чем у нее, еще и весь мир о нем говорит...

Все родители хотят, чтобы их дети перестали выкладывать фотографии сексуального характера в интернет. Этот отец пошел другим путем. Chris Burr Martin придумал, как показать дочери, что она выгляди смешно - пародировать ее же. Но такого эффекта он не ожидал. Более того, что дочери понравилась такая идея и она стала еще ближе со своим отцом, так еще и весь мир начал о нем говорить! Теперь в его instagram более 60 тыс. подписчиков, а это почти в два раза больше, чем у его дочери! Но она не злится, наоборот, часто появляется на его фото и они даже вместе путешествуют. Кто бы мог подумать, что таким способом можно сблизится со своей дочерью-подростком :)