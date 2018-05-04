Когда собаки боятся маленьких вещей.
Эти смехотворные страхи вызывают у человека улыбку: пылесос, гром, различные предметы и создания. Каждая собака имеет свои уникальные причуды и может так бояться в любом возрасте.
Эти смехотворные страхи вызывают у человека улыбку: пылесос, гром, различные предметы и создания. Каждая собака имеет свои уникальные причуды и может так бояться в любом возрасте.
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