Чемпионат мира по хоккею 2018

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Смех до слез: мужчины, которым не знакомо понятие "безопасности"

Смотрите фото (33)
18:38 Сегодня Телеграф

Уморительные фотографии мужчин, которые думают, что родились "в рубашке".

Уморительные фотографии мужчин, которые думают, что родились "в рубашке".  Мужчины являются куда более рискованными, чем женщины, и данная подборка служит наглядным тому примером. Это и есть одна из причин того, почему женщины живут дольше мужчин.

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