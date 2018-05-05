https://telegraf.com.ua/files/2018/05/glav7-150x90.jpg Курьезы https://telegraf.com.ua/kurezy/4046883-smeh-do-slez-muzhchinyi-kotoryim-ne-znakomo-ponyatie-bezopasnosti.html
Смех до слез: мужчины, которым не знакомо понятие "безопасности"
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18:38 Сегодня Телеграф
Уморительные фотографии мужчин, которые думают, что родились "в рубашке".
Уморительные фотографии мужчин, которые думают, что родились "в рубашке". Мужчины являются куда более рискованными, чем женщины, и данная подборка служит наглядным тому примером. Это и есть одна из причин того, почему женщины живут дольше мужчин.
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