Смешные строительные шедевры, на которые можно случайно наткнуться в любом месте.

Некоторые строители и архитекторы явно против того, чтобы на Земле воцарился мир и гармония, поэтому они всеми силами пытаются нарушить вселенский порядок. Естественно, используя для этого свои методы, которые вряд ли придутся по вкусу другим людям. Свидетелям этого хаоса остается только смеяться, немного плакать и фотографировать строительные шедевры, на которые можно случайно наткнуться в любом месте. Даже в вашем доме!