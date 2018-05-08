Фотошопу можно признаваться в любви тысячу раз.

Фотошопу можно признаваться в любви тысячу раз. Брэд Питт, Джонни Депп, Бенедикт Камбербэтч - эти сладкие имена заставляют женские сердца биться чаще. Звездные красавчики выглядят так идеально, что порой в это не верится. Ведь по-украинских улицах такие мачо почему-то не ходят. Гении фотошопа дали этим ребятам по заслугам и поиздевались над их портретами. Эта подборка покажет, как бы выглядели знаменитые актеры, если бы жили в одной из стран СНГ. А еще вели тот образ жизни, что и наши мужчины. Ну что, теперь Рами Малек больше похож на соседского Ивана, правда?