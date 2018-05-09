Прикольные комментарии из социальных сетей, которые оставляют пользователи.
Тем временем, к выходным интернет-тролли вышли на свою традиционную охоту. Соцсети бурлят, а мы громко смеемся, радуемся и аплодируем.
Тем временем, к выходным интернет-тролли вышли на свою традиционную охоту. Соцсети бурлят, а мы громко смеемся, радуемся и аплодируем.
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