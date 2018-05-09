Не все селфи всегда бывают удачными.
Любовь к самолюбованию иногда играет с людьми злую шутку. Когда все внимание концентрируется на собственной персоне окружение частенько остается за бортом. Но остальные то повнимательнее будут.
Любовь к самолюбованию иногда играет с людьми злую шутку. Когда все внимание концентрируется на собственной персоне окружение частенько остается за бортом. Но остальные то повнимательнее будут.
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