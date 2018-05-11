Горилла Ричард - самое фотогеничное животное пражского зоопарка, от которого все без ума.

Горилла Ричард - самое фотогеничное животное пражского зоопарка, от которого все без ума. С 2003 года в чешском зоопарке живет горилла по кличке Ричард, и с момента его появления здесь, он стал настоящей звездой, особенно благодаря его необыкновенной фотогеничности. Некоторые посетители зоопарка смеются, утверждая, что Ричард тайно на самом деле проходил какие-то специальные курсы по позированию перед фотокамерой – настолько хорошо он всегда получается на снимках. Люси Степникова (Lucie Stepnickova), которая фотографирует уже более десяти лет животных пражского зоопарка, в том числе и Ричарда, также отмечает его особую внешность: «Во внешности Ричарда очень много человечного. Из-за его специфической внешности он стал очень популярным в социальных сетях, людям он кажется очень привлекательным. Пожалуй, среди всех животных, он мой любимчик тоже.»