Подборка строительных неудач, которые вас развеселят.
Когда за дело берутся непрофессионалы, ожидать можно чего угодно. Всем людям свойственно ошибаться, однако складывается такое впечатление, что строители ошибаются чаще всех остальных.
Когда за дело берутся непрофессионалы, ожидать можно чего угодно. Всем людям свойственно ошибаться, однако складывается такое впечатление, что строители ошибаются чаще всех остальных.
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