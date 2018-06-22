Разнообразные и смешные демотиваторы из всех сфер нашей жизни приподнимут настроение и развеют грусть.

Разнообразные и смешные демотиваторы из всех сфер нашей жизни приподнимут настроение и развеют грусть. Уморительные демотиваторы обо всем, что происходит в нашей жизни. Рабочие будни тяготят вас и мир кажется серым и скучным? Не спешите расстраиваться! В жизни главное - уметь посмеяться над собой...ну и над окружающими тоже. Листай нашу подборку демотиватором, чтобы поднять свое настроение. И помни: улыбайся при любых обстоятельствах!