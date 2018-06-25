Подборка оригинальных и нестандартных способов починки сломанных вещей и предметов.
Очередная порция неординарных решений и оригинальных идей, которые применяют люди с богатой фантазией! Возможно, кое-что отсюда можно взять на вооружение!
Очередная порция неординарных решений и оригинальных идей, которые применяют люди с богатой фантазией! Возможно, кое-что отсюда можно взять на вооружение!
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