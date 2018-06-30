Эта подборка поднимет настроение на весь день!

Очередная порция прикольных демотиваторов для вашего прекрасного настроения! Мотивационные постеры очень часто бывали скучны, поэтому широко распространилась практика их пародирования, обычно заключавшаяся в составлении постеров по такому же стандарту, но вызывающих вместо положительных эмоций отчаяние, уныние и грусть. Подобные пародии и получили название демотивационных постеров. Нередко для усиления эпатирующего эффекта в демотиваторах используются тексты или изображения нецензурного или оскорбительного характера.