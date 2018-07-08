Смешная подборка демотиваторов.

Эти демотиваторы поднимут настроение на всю ночь! Это прикольные картинки которые можно рассматривать бесконечно, получая море удовольствия. Прикольные демотиваторы не обязательно смешные, иногда приколы бывают жестокими. Есть существенное отличие прикольных демотиваторов от смешных. Дело в том, что далеко не всегда приколы бывают юмористическими. Часто это курьезы связанные с положением в которое попали люди или животные. С состоянием предметов или не традиционным их использованием. Прикольный демотиватор - демотиватор с чем то необычным. Картинка, на которой изображены нечто странное и удивительное. То, на что хочется посмотреть и то с чем вы вряд ли сталкиваетесь ежедневно.