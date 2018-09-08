Смешная подборка демотиваторов, от которых вы обхохочетесь.

Смешная подборка демотиваторов, от которых вы обхохочетесь. Не скучайте в вечер выходного дня. Наслаждайтесь каждым моментом субботы. Приятного времяпровождения и просмотра!